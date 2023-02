Rissa a Pontenure in una partita di Under17: maxi squalifiche a due giocatori

Sono arrivate le squalifiche da parte del giudice sportivo nei confronti dei due giocatori protagonisti di alcuni gravi episodi di violenza avvenuti lunedì scorso a Pontenure nel corso di una sfida di Under 17 provinciali.

A pagare sono due giocatori dell’Alseno: uno di questi ha rimediato una squalifica di un anno (non potrà scendere in campo fino a febbraio 2024), mentre il secondo è stato squalificato fino al 30 aprile 2023. La Pontenurese, squadra sfidante, ha ottenuto anche la vittoria tavolino per 3-0.

Al 47′ del primo tempo, stando a quanto riportato nel rapporto di gara, uno dei due giocatori – al momento dell’espulsione per somma di ammonizioni – si sarebbe “avvicinato al direttore di gara spintonandolo per ben due volte, facendolo indietreggiare e procurandogli acuto dolore alla spalla sinistra. Non ritenendo di essere nelle condizioni psico-fisiche idonee per portare a termine l’incontro l’arbitro ha quindi deciso di porre anticipatamente fine alla partita, invitando le squadre a rientrare negli spogliatoi. A questo punto, alcuni calciatori dell’Alseno Calcio sarebbero usciti dal recinto di gioco per raggiungere gli spalti, dove avrebbero dato vita a una rissa con i sostenitori avversari”. Tra i calciatori coinvolti anche il secondo ragazzo successivamente squalificato dal giudice sportivo.