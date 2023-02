I quattro Lupi Biancorossi a Montpellier: “Applauditi dall’intero palazzetto”

Dal campo quel mini-spicchio biancorosso di tribuna è balzato subito all’occhio, tanto che a fine gara i giocatori francesi – e con loro l’intero palazzetto – si sono fermati ad applaudire quei quattro tifosi arrivati da lontano e che dall’inizio alla fine non hanno mai smesso di incoraggiare i propri beniamini. Massimo Caperdoni, Costantino Bardini, Sergio Rossetti ed Ettore Bassi hanno percorso in auto 1.400 chilometri tra andata e ritorno per sostenere la Bluenergy Daiko Volley Piacenza a Montpellier.

E poco importa se alla fine la squadra è uscita sconfitta per 3-1 nel primo round dei quarti di finale di Coppa Cev: per tifosi di vecchia data come loro, appartenenti alla storica tifoseria dei Lupi Biancorossi, il fascino e le emozioni di una lunga trasferta sono incomparabili.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTA’