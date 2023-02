Timothy Nocchi, il nuovo portiere del Piace: “Voglio contribuire alla salvezza”

Qualità, tanta esperienza ma soprattutto una buona dose di entusiasmo tutto “toscano” per risollevare una squadra al penultimo posto in classifica e nel pieno della lotta per non retrocedere. È il bagaglio con il quale il portiere Timothy Nocchi, prelevato dal Monopoli (girone C di Serie C) si è presentato in questi giorni ai nuovi compagni del Piacenza Calcio. È il quarto estremo difensore a indossare i guantoni biancorossi nel corso di questa stagione piuttosto travagliata e contraddistinta da continui infortuni.

“La speranza e l’ambizione sono quelle di compiere un’impresa, trascinando fuori da questa delicata situazione di classifica la squadra. Cerco di portare la mia esperienza in campo. Insieme agli altri acquisti arrivati in questa sessione invernale di mercato proveremo a invertire questa tendenza, ci sono passato altre volte in carriera e credo di sapere cosa serve ad una squadra per risollevarsi: al di là delle prestazioni, servono brillantezza e soprattutto morale. Starà a me e ai nuovi ragazzi infondere nuovo entusiasmo”.

L’esordio in campo di Nocchi avverrà sabato alle 14.30 contro la Pro Vercelli, con fischio d’inizio allo stadio Garilli alle 14.30. Per il rientro di Rinaldi, invece, occorrerà attendere ancora qualche giorno.