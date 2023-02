Contro il Pro Vercelli partita decisiva per il Piace. L’intervista a mister Scazzola

Si preannuncia un importante crocevia per la stagione del Piacenza calcio che domani ospita al Garilli il Pro Vercelli, inizio gara dalle 14.30. Mister Cristiano Scazzola sa quanto sia necessario ritornare a fare punti e a muovere la classifica per sperare in una salvezza che settimana dopo settimana sembra sempre più lontana.

“Dobbiamo arrivare a un risultato pieno – le parole di Scazzola -. Ci vuole una buona prestazione da dedicare ai nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto”.