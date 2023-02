Medaglie e riconoscimenti, il sindaco “premia” gli atleti dell’Asd Taekwondo Csak

Stmattina, 10 febbraio, in municipio, il sindaco Katia Tarasconi, l’assessore allo sport Mario Dadati e la rappresentativa dell’Asd Taekwondo Csak Piacenza composta dai sei atleti che, alla recente manifestazione interregionale Tuscany Open – tra 70q associazioni provenienti dall’Italia e dall’estero, con oltre 500 partecipanti – hanno conquistato una medaglia.

Erano presenti, accompagnati dal direttore tecnico Valerio Aliberti e da alcuni familiari: Diara Sylla, oro nella categoria Cadetti Femminili – 44 kg; Salma Bentalha, oro nella categoria Senior Femminili – 62 kg; Raffaella Marcucci, bronzo nella categoria Cadetti Femminili – 44 kg; Giuseppe De Franco, bronzo nella categoria Cadetti Maschili -37 Kg; Abdul Fataou Bance, bronzo nella categoria Senior Maschili -68 kg; Rebecca Usini, bronzo nella categoria Kids -33 kg.

Alla squadra è stata consegnata una simbolica pergamena da parte dell’amministrazione comunale, in segno di riconoscimento e stima per i risultati conseguiti, nonché di esortazione a proseguire lungo il percorso intrapreso. Tarasconi e Dadati, in particolare, hanno sottolineato “il valore formativo dello sport, invitando i ragazzi a diffondere tra i coetanei i principi e i valori che la disciplina delle arti marziali insegna loro, come esempio di impegno costante nella vita, coraggio nell’affrontare le sfide e le difficoltà”.

PERGAMENA