Rugby, i Lyons vengono battuti 10-32 da Viadana e dicono addio alla Coppa Italia

Nemmeno la consegna delle maglie, distribuite nello spogliatoio dall’indimenticato mediano di mischia neozelandese bianconero degli anni ’80, Garry Barkle, è servita ai Lyons per accrescere le motivazioni e lo spirito combattivo in questa penultima giornata riservata alla Coppa Italia. Viadana vendica la brutta sconfitta subita in campionato, proprio al Beltrametti, vince con il punteggio di 10-32 e guadagna 5 punti e nella prossima e ultima giornata (26 febbraio) si giocherà in casa, contro il Valorugby Emilia, la possibilità di qualificarsi alla finale. Per la Sitav Lyons, una giornata in chiaroscuro condita da tanti falli e da una generalizzata mancanza di efficacia. Le buone nuove in casa bianconera riguardano il ritorno in campo di Andrea Buondonno, reduce da un lungo infortunio, e l’esordio in Top 10 del giovane Robert Cristian.

