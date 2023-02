Scherma, il coach Alessandro Bossalini a Berlino con la nazionale Under 23

Il “Boss” torna a indossare la maglia azzurra. Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli e coach della nazionale di scherma sarà a Berlino per le gare del circuito europeo. Responsabile tecnico della trasferta degli azzurrini Under 23, il Boss sarà di rientro lunedì. Nemmeno il tempo di disfare la valigia, che salirà sul treno per Roma dove parte la preparazione della nazionale Assoluti per la prossima gara di Coppa del mondo, che si svolgerà sempre in Germania.

In casa biancorossa, altri due spadisti “piacentini” (entrambi tesserati con il Pettorelli) sono impegnati con la loro nazionale spagnola: nel fine settimana Gerard Gonell salirà in pedana a Berlino, mentre Dana Raposo gareggerà in una tappa della Coppa del mondo, a Barcellona.