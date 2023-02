Vernasca, parcheggia senza il freno: auto contro il muro della caserma

Una donna ha parcheggiato la propria auto davanti alla stazione dei carabinieri, dimenticandosi di inserire il freno a mano: il veicolo, con a bordo la madre anziana, ha ripreso la marcia schiantandosi contro la recinzione della caserma. E’ accaduto stamattina intorno alle 9 in via delle Rimembranze a Vernasca. Sono stati proprio gli uomini dell’Arma, insieme alla conducente del mezzo, a chiamare i soccorsi. L’anziana rimasta a bordo ha infatti rimediato una botta alla gamba. A trasportarla in ospedale ci hanno pensato i sanitari del 118 di Fiorenzuola e i volontari della Pubblica Assistenza Valdarda di Lugagnano. Sul posto anche i vigili del fuoco. Parzialmente abbattuto il muro della recinzione.

