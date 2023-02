Esami intenri per Nibbiano e Castellana. A Bobbio e Carpaneto doppio derby

Scatta oggi una nuova domenica di calcio dilettanti, con sfide interessanti a tutte le latitudini. Palla al centro alle 14.30.

ECCELLENZA

Mentre l’Agazzanese va in cerca di un ulteriore acuto nella tana di un avversario bello tosto quale il Sasso Marconi, al “Molinari” di Nibbiano la compagine locale vuole invece infilare il quinto risultato utile di fila di fronte alla quinta forza del torneo, il Real Formigine. E per alimentare le tenui speranze di salvezza la Castellana Fontana non può che vincere il confronto diretto interno con la cenerentola Campagnola.

PROMOZIONE

Al doppio derby di Bobbio e Carpaneto il compito di aggiornare la situazione circa l’appassionante duello al vertice tra la capolista Pontenurese e la damigella Gotico Garibaldina. Al “Candia-Lucio Bianchi” i motivi di interesse, al di là di quelli di classifica, si sprecano tra l’ennesima sfida degli uomini di casa Bongiorni, col secondogenito Leonardo, in neroverde, che medita lo “scherzo di Carnevale” a papà Dario e al fratello Riccardo, rispettivamente mister e trequartista della battistrada. Diversi poi gli ex da ambo i lati, vedi Scabini da una parte e Silva e Luca Franchi dall’altra; più in generale la Bobbiese vuole e deve rimettersi in carreggiata per restare quantomeno in corsa per i playoff, mentre la Pontenurese vuole piazzare il colpaccio per tenere a debita distanza la seconda della classe. Divertimento assicurato come a Carpaneto, dove la squadra locale ha intenzione di tornare a fare punti pur di fronte ad un Gotico Garibaldina in bello spolvero. Importanti scontri diretti in chiave salvezza per le altre due piacentine; l’Alsenese vuole e deve uscire indenne dalla insidiosa trasferta a domicilio della pari quota Futura Fornovo Medesano, mentre il Vigolo è obbligato ad interrompere la pesante striscia di insuccessi (6) nella sfida casalinga col fanalino di coda Team Traversetolo.

PRIMA CATEGORIA

Difficile che il testacoda del “Curtoni” possa frenare la perentoria marcia in vetta della Borgonovese di mister Ferranti, peraltro chiamata a non prendere sottogamba il ballo con la cenerentola Viarolese Sissa. Le due più immediate inseguitrici impegnate oggi sono entrambe attese da confronti esterni tutt’altro che semplici: la Spes è infatti di scena a Busseto contro il Fidenza, mentre la Sarmatese va a cercare riscatto a domicilio dello Zibello. Trasferta in terra parmense anche per la quinta forza del torneo, la Pontolliese Gazzola a caccia del secondo successo esterno di fila in quel di Soragna. Per non smarrire la scia dell’area playoff la Sannazzarese deve a sua volta rialzare prontamente la testa piazzando il colpaccio nell’esterna con l’Audax Fontanellatese. Nel contempo, a Villanova, la matricola terribile Lugagnanese proverà ad alzare l’asticella rispettando il pronostico che la vuole favorita al cospetto del pericolante Fiore Pallavicino. Dulcis in fundo il derby del giorno tra l’altalenante Sporting di Agosti e Chiappini e lo Junior Drago in progressiva risalita. Giocata ieri Vigolzone-Ziano, terminata 1-1.

SECONDA CATEGORIA

Girone A

A.C.Libertas-Pianellese

Gossolengo Pittolo-Bobbio 2012 Perino

Podenzano-San Giuseppe

River Niviano-San Corrado

San Lazzaro-Rottofreno

San Nicolò-San Rocco

Travese-Gragnano

Girone B

Arquatese-Fraore

Corte Calcio-Fonta Calcio

Gropparello-San Polo

Salicetese-Cadeo

San Leo-Fulgor San Secondo

Virtus San Lorenzo-Pro Villanova

Club Mezzani-Combi Salso

TERZA CATEGORIA

B.F.Bettola Farini-Virtus Piacenza

Bivio Volante-Alseno Calcio

Caorso-San Filippo Neri

Fulgor Fiorenzuola-Primogenita

Gerbidosipa-Podenzanese

San Polo-Folgore

Turris-Besurica

Vernasca-Academy Moretti