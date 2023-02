Gas Sales Bluenergy, inizia la volata playoff: oggi con Milano conta solo vincere

A sole quattro giornate dal termine della regular season i punti in ottica playoff iniziano a pesare come macigni e la Gas Sales Bluenergy Piacenza – reduce da un periodo nero, con sole due vittorie conquistate nelle ultime sei partite fra Superlega e Coppa Cev – non può più permettersi passi falsi se vuole centrare l’ingresso nelle otto squadre che si contenderanno lo scudetto.

Vero crocevia per la squadra di Massimo Botti è la sfida di questo pomeriggio al PalabancaSport contro Allianz Milano (fischio d’inizio alle 15.30, diretta su volleyballworld.tv). Uno spareggio sotto ogni aspetto, con i biancorossi che in campionato occupano la sesta posizione a +1 proprio sui lombardi, con Monza e Cisterna più staccate ma pronte ad approfittare di ogni passo falso delle dirette avversarie. Il nono posto, che significa esclusione dai playoff, è solamente tre punti più indietro: a Simon e compagni, reduci da due pesanti ko contro Perugia in Superlega e Montpellier nell’andata dei quarti di Coppa Cev, non sono più concessi ulteriori passi falsi. In soli otto giorni, infatti, Piacenza si giocherà una buona fetta di stagione. Mercoledì è in programma il ritorno con Montpellier, mentre domenica sarà tempo di trasferta in casa di Civitanova: altro scontro diretto che rappresenta una vera e propria finale.

LUCARELLI RECUPERATO – Dopo Yoandy Leal, rientrato nei ranghi già da due settimane, è tornato a disposizione a distanza di quasi due mesi anche Ricardo Lucarelli, elemento fondamentale per l’equilibrio di gioco dei piacentini. Il martello brasiliano non è ancora al top e difficilmente potrà giocare una partita intera: probabile che Botti lo mandi in campo dal primo minuto per indirizzare l’incontro, anche se non è da escludere un suo utilizzo a partita in corso.

L’AVVERSARIO – Così come Piacenza, anche l’Allianz si è resa sin qui protagonista di un campionato in altalena. Il bottino della squadra di coach Piazza parla di nove vittorie e altrettante sconfitte, lo stesso racimolato da Simon e compagni. La mancanza di continuità, tallone d’Achille di Piacenza, rappresenta anche per i ragazzi di coach Piazza la vera chimera. All’andata all’Allianz Cloud fu la Gas Sales ad esultare al termine di un infuocato tie break, deciso solo negli istanti finali dalle magie a servizio di Lucarelli e Simon. Anche oggi c’è da attendersi “fuoco e fiamme”.

Il nemico pubblico numero 1 risponde al nome di Jean Patry, opposto francese che dopo un avvio di stagione sottotono ha iniziato a girare solo nelle recenti uscite. A servirlo sarà il talento di Paolo Porro, con il giovane palleggiatore azzurro pronto ad imbeccare anche l’imprevedibilità del martello nipponico Ishikawa, fresco di rinnovo di contratto. Insieme a lui in banda troverà posto il cubano Mergarejo, mentre Loser e Vitelli saranno i centrali. L’esperto libero Pesaresi completerà la formazione iniziale.