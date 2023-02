Judo, il piacentino Thomas Sassi conquista la medaglia di bronzo all’European cup

Un fine settimana che fa rima con successo per il Judo Piacentino. Thomas Sassi e Francesca Trongone sono stati impegnati nella tappa dell’European Cup Cadets 2023 di Napoli. Durante la prestigiosa competizione il campione piacentino Thomas Sassi ha conquistato la medaglia di Bronzo, utile per la convocazione in Nazionale. Francesca Trongone si è invece fermata ai quarti.

Dall’altra parte d’Europa, in Bulgaria, la campionessa Asia Sassi ha partecipato all’Open di Sofia 2023 dove, purtroppo, ha subito una discussa azione che le ha provocato un infortunio al gomito sinistro.