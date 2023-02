Pontenurese travolta 6-0 a Bobbio, il Carpachero stoppa il Gotico. Ecco tutti i risultati

Vittoria convincente della CastellanaFontana in casa contro Campagnola, ci pensano un super Monopoli e Storchi a risolvere la delicata sfida in chiave salvezza. Si fermano sul pari le altre due piacentine di Eccellenza con il Nibbiano&Valtidone che continua la propria striscia positiva pareggiando 1-1 con il Real Formigine e l’Agazzanese a reti inviolate contro SassoMarconi.

In Promozione scalpo importante del CarpanetoChero che batte 2-1 il Gotico Garibaldina che fallisce quindi l’aggancio in classifica alla Pontenurese massacrata sotto i colpi della Bobbiese che vince 6-0. Turno veramente incredibile quello di oggi in Promozione dove perdono sia il Vigolo che l’Alsenese.

Continua la marcia verso il titolo della Borgonovese in Prima categoria; perde 2-0 in trasferta la Spes. Da sottolineare il poker siglato da bomber Andrea Campana, protagonista assoluto del successo della Lugagnanese contro il Fiore Pallavicino. In Seconda proseguono le strisce positive di San Giuseppe, nel girone A e Gropparello, nel girone B. In Terza lo scontro diretto tra Polisportiva BF e Virus se lo aggiudica quest’ultima che vola verso la promozione.

TUTTI I RISULTATI DELLA DOMENICA DI CALCIO:

ECCELLENZA:

Rolo-Castelvetro 0-0

Boretto-Arcetana 1-0

Borgo San Donnino-Pieve Nonantola 4-1

CastellanaFontana-Campagnola 2-0

Colorno-Fidentina 1-1

Modenese-Vignolese 1-1

Nibbiano&Valtidone-Real Formigine 1-1

Piccardo Traversetolo-Cittadella 2-4

SassoMarconi-Agazzanese 0-0

Castelfranco-Anzolavino 1-1

PROMOZIONE:

Tonnotto San Secondo-Brescello 3-0

Bobbiese-Pontenurese 6-0

CarpanetoChero-Gotico Garibaldina 2-1

Felino-Terme Monticelli 2-0

FornovoMedesano-Alsenese 3-1

IlCervo-Noceto 1-2

Solignano-Carignano 2-2

Vigolo-Team Traversetolo 2-3

PRIMA CATEGORIA:

Vigolzone-Ziano 0-0

Fontanellatese-Sannazzarese 0-1

Borgonovese-Viarolese 1-0

Fidenza-Spes 2-0

Fiore Pallavicino-Lugagnanese 0-4

Soragna-PontollieseGazzola 2-0

Sporting Fiorenzuola-Junior Drago ore 16.30

Zibello-Sarmatese 2-1

SECONDA CATEGORIA, GIRONE A:

GossolengoPittolo-BobbioPerino 0-0

Libertas-Pianellese 1-3

Podenzano-San Giuseppe 1-2

RiverNiviano-San Corrado 1-1

San Lazzaro-Rottofreno 1-2

San Nicolò-San Rocco 1-0

Travese-Gragnano 1-0

SECONDA CATEGORIA, GIRONE B:

Arquatese-Fraore 1-2

Corte Calcio-Fonta 1-1

Gropparello-San Polo 1-0

Salicetese-Cadeo 3-0

San Leo-San Secondo 2-4

Mezzani-CombiSalso 1-2

Virtus San Lorenzo-Pro Villanova 0-1

TERZA CATEGORIA:

Bivio Volante-Alseno 2-2

Caorso-San Filippo Neri 2-2

Fulgor Fiorenzuola-Primogenita 3-0

Gerbido-Podenzanese 1-2

Polisportiva BF-Virtus Piacenza 0-1

San Polo-Folgore 3-1

Turris-Besurica 3-2

Vernasca-Academy Moretti 0-1

VIGOLZONE-ZIANO NELLE FOTO DI ANGELA PETRARELLI:

VIGOLO-TRAVERSETOLO NELLE FOTO DI CLAUDIO CAVALLI:

TURRIS-BESURICA NELLE FOTO DI CLAUDIO CAVALLI:

SPORTING FIORENZUOLA-JUNIOR DRAGO:

CARPANETOCHERO-GOTICO GARIBALDINA NELLE FOTO DI MAURO DEL PAPA: