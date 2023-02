Atletica Piacenza, applausi per Sverzellati e Pissarotti agli italiani di Ancona

Un altro weekend ricco di emozioni per l’Atletica Piacenza, che ancora una volta fa fronte ai tanti impegni agonistici con prestazioni di altissimo livello. Menzione d’onore per Chiara Sverzellati e Anna Pissarotti. Entrambe allenate da Giovanni Baldini, la prima velocista pura, la seconda ostacolista, erano le uniche due atlete biancorosse qualificate per i Campionati italiani Allievi/e in programma ad Ancona questo fine settimana.

Chiara ha corso molto bene la batteria dei 60m, aggiudicandosi l’accesso alle semifinali grazie all’ottimo tempo di 7”92, per poi chiudere al 15simo posto finale. Anna Pissarotti non è invece riuscita a superare lo scoglio delle batterie di qualificazione dei 60hs Allieve, corsi in 9”52. In ogni caso una prima importante esperienza anche per lei.

In evidenza al Trofeo invernale di Marcia a Bologna, tenutosi il 12 febbraio, le tre marciatrici dell’Atletica Piacenza guidate da Gabriella Rondoni. Sui 3km Cadette, ottimo il sesto posto di Caterina Millione, 19’11”1, seguita da Matilde Montesissa al nono posto con 20’12”4, e da Maya Harbi al decimo in 20’13”3.

Bene anche Rebecca Cravedi ai Campionati regionali assoluti di Modena del weekend del 11 e 12 febbraio: grazie ad una volata delle sue, Rebecca ha incrementato il proprio primato personale, abbassandolo a 7”79. Nella soleggiata giornata di domenica, si segnala anche il primato personale di mezza maratona per Elia Rebecchi, in gara nella Maratonina di Giulietta e Romeo a Verona. Elia, in crescita solida e costante, ha saputo coprire i 21 km correndo in 1 h 10’06”.

Infine, il prossimo fine settimana, sarà in gara Andrea Dallavalle, pronto a stupire di nuovo sull’ottima pedana del salto triplo di Ancona, in occasione dei Campionati italiani Assoluti indoor.