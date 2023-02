Bluenergy, con Montpellier serve la gara perfetta per volare in semifinale di Cev

Carattere, gioco, nervi e qualità. In una parola: la partita perfetta. È quel che servirà questa sera alla Bluenergy Daiko Volley Piacenza per battere Montpellier nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Coppa Cev. Alle 20.30 al PalabancaSport (diretta streaming sul canale YouTube della Gas Sales Bluenergy Piacenza) la squadra di Massimo Botti è infatti costretta a vincere per qualificarsi alla semifinale, dopo il 3-1 subito la scorsa settimana in terra francese. Per proseguire il cammino nella competizione europea, la seconda per importanza alle spalle della Champions League, Simon e compagni dovranno aggiudicarsi la contesa per 3-0 o 3-1 e quindi imporsi anche nel golden set ai 15 punti. Un’impresa difficile, certo, ma tutt’altro che impossibile a patto però di rivedere in campo la stessa squadra applaudita domenica scorsa in campionato contro Milano: concentrata, attenta a muro e in ricezione e devastante a servizio, ma soprattutto dotata di quella freddezza in grado di sbrogliare anche i momenti più difficili.

Il ritorno in campo dal primo minuto di Lucarelli, subito decisivo tre giorni fa contro l’Allianz, unito al quasi definitivo recupero di Leal (anche se non ancora al top ha già ripreso a spostare gli equilibri in fase offensiva) sono i migliori biglietti da visita con i quali la squadra biancorossa proverà a far sognare i tifosi, chiamati a sostenere la squadra e a trascinarla verso questa impresa.