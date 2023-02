Impresa Bluenergy al golden set: Montpellier ribaltata, semifinale raggiunta

L’impresa è servita. Con una prestazione maiuscola, di fronte ad un PalabancaSport in visibilio, la Bluenergy Daiko Volley Piacenza batte Montpellier 4-0 al golden set nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Coppa Cev, ribaltando la sconfitta per 3-1 subita all’andata in terra francese e staccando così il pass per le semifinali. Il primo round di questo nuovo appuntamento europeo è in programma in una data compresa tra il 7 e il 9 marzo (con il ritorno da giocare in trasferta tra il 14 e il 16 marzo).

L’ANALISI – Difesa, muro, contrattacco e una prova a servizio da spellarsi le mani, ma soprattutto una mentalità d’acciaio in grado di mandare al tappeto i campioni di Francia in tre set e mezzo di una qualità estrema. D’accordo, Montpellier non sarà allo stesso livello di Piacenza, ma dopo il capitombolo dell’andata ribaltare tutto e uscire tra gli applausi non era certo impresa da poco, nemmeno per questa Bluenergy Daiko. Ora, con il roster finalmente al completo, questa Piacenza può fare davvero paura a chiunque.

LA CHIAVE – Difficile trovare qualcosa che non funziona nella formazione di coach Botti, che con una linea di ricezione impeccabile (Lucarelli anche stasera stratosferico in entrambe le fasi) ha tutte le possibilità di armare il suo attacco devastante. Oltre a Leal (per lui 17 punti e giocate da fuoriclasse) troviamo un Romanò in formato mondiale, Mvp con 21 palloni messi a terra, 6 ace e il 65% in attacco. Ma anche un Edo Caneschi che al centro sembra tornato quello della passata stagione e un capitan Brizard superlativo nel pennellare per i compagni.