“Ripetuti insulti sessisti all’arbitro donna”: maxi multa alla Libertas

Costano cari alla Libertas gli insulti sessisti che tifosi e tesserati hanno rivolto all’arbitro donna nel corso e al termine della gara di domenica scorsa persa 3-1 dai “canarini” in casa contro la Pianellese, valida per il Girone A di Seconda categoria.

Un episodio che aveva portato la direttrice di gara addirittura a pensare ci smettere di arbitrare.

Il giudice sportivo ha comminato una multa per complessive 300 euro (una sanzione pesante per la Seconda categoria) con tre motivazioni: “150 euro perché, dal 20’ del primo tempo e per tutta la durata del secondo, la tifoseria della società Audax

Libertas urlava incessantemente gravissimi insulti sessisti e profondamente discriminatori nei confronti del direttore di gara; 100 euro – prosegue il comunicato della Figc – perché, al termine della partita, giocatori non identificati della società Audax Calcio Libertas picchiavano contro la parete interna che divide lo spogliatoio della squadra di casa dallo spogliatoio dell’arbitro, urlando frasi gravemente ingiuriose nei confronti del direttore di gara; 50 euro per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell’arbitro”.

Un dirigente della Libertas è stato anche squalificato per un turno.

Mano pesante anche con l’Arquatese, capolista del Girone B di Seconda, domenica sconfitta in casa dal Fraore: cento euro di multa “per intemperanze dei propri sostenitori” e un dirigente squalificato fino al 12 aprile: “Al termine della partita, il signor Capra Roberto, dirigente della società Arquatese, si avvicinava all’arbitro insultandolo ripetutamente e seguendolo sino allo spogliatoio. Una volta chiusa la porta dello spogliatoio, il direttore di gara sentiva colpire la porta con alcuni oggetti, mentre il medesimo dirigente continuava ad

insultarlo. Mentre si recava verso la propria autovettura, il direttore di gara vedeva il signor Capra Roberto che lo seguiva, tenendo in mano oggetti potenzialmente pericolosi”.

