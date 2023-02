Ennesima gara senza appello per il Piace: alle 14.30 è sfida in casa del Renate

Ormai non ci sono più tanti calcoli da fare, servono punti senza guardare l’avversaria che ci si trova di fronte. Sarà l’ennesima gara senza appello per il Piacenza, ancora penultimo nel girone A di Serie C e con le possibilità di raggiungere la salvezza diretta che si riducono sempre di più.

Oggi pomeriggio la squadra di Scazzola tornerà in campo alle ore 14.30 per sfidare in trasferta il Renate, formazione che attualmente occupa il settimo posto e che può contare sull’ex capitano biancorosso Jacopo Silva. Entrambe le squadre stanno attraversando un momento negativo, con soli due punti a testa nelle ultime cinque partite hanno infatti il peggior ruolino di marcia del girone, ma è ovviamente il Piace ad avere maggiore necessità di centrare un risultato positivo per non rischiare di vedersi superato anche dalla Triestina ultima della classe.

RENATE (4-3-3): Drago; Anghileri, Silva, Angeli, Possenti; Baldassin, Esposito, Marano; Saporetti, Nepi, Anastasia. A disposizione: Furlanetto, Ermacora, Sorrentino, Nelli, Simonetti, Colombini, Artistico. All. Dossena.

PIACENZA (3-5-2): Nocchi; Accardi, Nava, Zanandrea; Munari, Palazzolo, Giorno, Chierico, Rizza; Cesarini, Morra. A disposizione: Tintori, Reclaf, Parisi, Vianni, Cosenza, Suljic, Capoferri, Gonzi, Onisa, Luppi, Plescia, Zunno. All. Scazzola.

Arbitro: Baratta (Rossano), assistenti Barcherini (Terni) e Decorato (Cosenza), quarto ufficiale Massari (Torino).