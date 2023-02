Half Marathon 2023, l’edizione del 7 maggio sarà dedicata a Giuseppe Verdi

Mancano undici settimane alla 26° edizione della Placentia Half Marathon for Unicef, la mezza maratona della nostra città in programma domenica 7 maggio. Oggi al punto Decathlon di Piacenza è stato tempo di nuove iscrizioni ma soprattutto di conoscere a chi sarà dedicata l’edizione di quest’anno.

La medaglia ufficiale 2023 sarà dedicata a Giuseppe Verdi, in occasione delle manifestazioni per il 210° anno dalla nascita. Diametro di 8 centimetri, nastro personalizzato e produzione tutta italiana tramite il Centro Premiazioni di Piacenza. In questi giorni lo scultore sta realizzando il conio al cui interno verrà riprodotta l’immagine del maestro, grazie una fotografia datata 1898 e donata al Conservatorio Nicolini di Piacenza. La medaglia verrà svelata ufficialmente alle 16.00 del 27 aprile (data della presentazione dell’evento che avverrà presso il PalaBancaEventi di via Mazzini a Piacenza) e sarà consegnata ad ogni atleta che terminerà la gara.

La maglietta ufficiale della 26° Placentia Half Marathon sarà di colore bianco in materiale tecnico. Il logo 2023 avrà integrati due simboli della città, la “merlatura” di Palazzo Gotico e la Lupa.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI