Avanti di due set, la Gas Sales Bluenergy cede al tie break a Civitanova

Cucine Lube Civitanova vince in rimonta e fortifica il quarto posto in classifica. Avanti di due set Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha perso sul filo di lana il terzo e quarto set e nel tie break, sotto per 8-5 e 11-6 ha avuto la forza di recuperare e mettere paura ai padroni di casa. Il muro di Caneschi ha portato ad una lunghezza i suoi (14-13) che hanno poi alzato bandiera bianca sulla battuta in rete di Recine in campo per Leal che sul 20-19 del quarto set è stato costretto ad uscire per un problema alla caviglia destra. Bene la battuta piacentina, bravi a muro ma non è bastato per espugnare l’Eurosuole Forum. Adesso testa alla Final Four di Coppa Italia con l’apprensione per le condizioni di Leal.

LA PARTITA – In avvio di gara coach Massimo Botti manda in campo Brizard e Romanò in diagonale, Simon e Caneschi al centro, Lucarelli e Leal alla banda, Scanferla è il libero. La Cucine Lube Civitanova risponde con De Cecco e Zaytsev in diagonale, Anzani e Chinenyeze al centro, Nikolov e Yant alla banda, Balasoè il libero.

Parte subito forte Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (0-3) con Lucarelli mattatore: punto in attacco e due ace consecutivi. L’ace di Zaytsev riporta sotto i suoi (2-3) ma faticano i cucinieri a trovare misura e colpi, Piacenza riparte di slancio (4-9) con Blengini a chiamare time out. Si vede buona pallavolo in campo con scambi anche lunghi, Lucarelli mette a terra il 6-11, due primi tempi consecutivi di Simon valgono il più 7: 7-14 con Blengini a chiamare il secondo time out a disposizione. Lube all’angolo e fatica a trovare il bandolo della matassa, mano alla panchina da parte di Blengini, l’ace di Romanò vale il 9-19, il diagonale nei tre metri dell’opposto biancorosso il 11-22. In casa Lube in campo ora c’è Bottolo per Yant e fa vedere subito buone cose,Piacenza controlla, Simon porta il primo di tantissimi set point (15-24), la Lube ne annulla tre, chiude Leal.

Battuta assoluta protagonista, due ace consecutivi di Romanò dicono 4-5, due ace consecutivi di Nikolov portano avanti i suo di tre lunghezze (8-5) con Botti a chiamare tempo. Muro biancorosso e subito dopo punto di Romanò (9-7), quando Simon mette palla a terra si è sul 12-11. I padroni di casa allungano di nuovo (14-11, 15-12 e 16-13), il diagonale di Lucarelli riporta ad una lunghezza i suoi (16-15), la parità è cosa fatta a quota 17 con Blengini a chiamare tempo. Il muro di Leal riporta le due squadre in parità a quota 20, grande difesa di Lucarelli chiude Leal ed è 21-22, l’ace di Romanò porta il primo di due set point (22-24), chiude subito la pratica il mancino opposto con un altro ace.

Primo tempo di Caneschi, muro dello stesso centrale (2-3), la Lube reagisce (6-4), in battuta entrambe le squadre spingono tantissimo e qualche errore arriva, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ne sbaglia tre consecutive (12-9) con Botti a chiamare time out. E al rientro in campo due bombe di Lucarelli riportano sotto i suoi (12-11), il muro ad uno di Simon vale la parità a quota 13. Ancora un muro di Simon e Piacenza mette la freccia (13-14) con Blengini a chiamare tempo, al rientro in campo altro muro biancorosso (13-15) e sempre il muro è protagonista questa volta è della Lube su Romanò ed è parità a quota 15. Due errori in attacco di Simon e Lucarelli spingono i cucinieri (17-15), accorcia Lucarelli (17-16), lunga azione chiusa da Leal fuori di pochissimo (19-17), il muro su Lucarelli porta tre set point ai cucinieri (24-21), battuta sbagliata dei padroni di casa, muro di Simon ed è 24-23, chiude Nikolov con un mani fuori.

Tre punti consecutivi di Romanò conditi da un ace dicono 3-4, il muro su Leal vale il doppio vantaggio per i padroni di casa (6-4), parità a quota 6 con Lucarelli, grande azione con chiusura di Nikolov dopo tante difese da una parte e dall’altra (8-6), ottimo spettacolo. Lucarelli, Romanò e muro biancorosso (8-9), si gioca punto a punto. Perfetto diagonale di Romanò e subito dopo ace dell’opposto (13-15), Blengini chiama time out, al rientro in campo la Lube accorcia (14-15) e subito dopo pareggia con l’ace di Yant. Allunga la Lube (19-17), Botti stoppa tutto e parla ai suoi, sul 20-19 infortunio per Leal alla caviglia destra, dentro Recine. Parità a quota 20 con Simon, Piacenza avanti con Romanò dopo un lungo scambio, parità a quota 21, a quota 22 con un gran muro di Recine e a 23 con Caneschi. Il set point è della Lube (24-23) con il muro di Anzani su Recine, si va al tie break con il muro di Zaytsev su Romanò.

La partenza è tutta dei padroni di casa (4-0) con due errori in attacco dei biancorossi e una invasione a rete del muro. Botti chiama time out, il set precedente e l’infortunio a Leal hanno lasciato il segno, la Lube vola (6-1), al cambio campo i cucinieri sono avanti 8-3. Simon, errore di Zaytsev, sono ora tre i punti da recuperare (9-6), il muro ad uno di Anzani sul primo tempo di Simon riporta a cinque il vantaggio dei suoi (11-6), Basic appena entrato mette palla a terra, muro di Simon e primo tempo del cubano (11-9), Nikolov a segno (12-9), Simon pure (12-10), il primo di tre match ball è per la Lube con Chinenyeze, due vengono annullati si chiude con la battuta in rete di Recine.

Ricardo Lucarelli (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza): “Volevamo vincere ad ogni costo questa partita, abbiamo giocato molto bene nei primi due set battendo davvero bene poi siamo un po’ calati in questo fondamentale e la Lube ha iniziato da parte sua a ricevere bene. C’è molto rammarico per aver perso al tie break anche perché stavamo giocando una buona pallavolo ma perso il terzo set qualcosa è cambiato nel trend della gara. Leal? La sua assenza certamente si è fatta sentire, lui è un giocatore di palla alta molto importante per noi, speriamo non si sia fatto nulla di grave. Io? Stasera sono stanco, sono stati cinque set molto tirati”.

IL TABELLINO

CUCINE LUBE CIVITANOVA – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 3-2

(18-25, 22-25, 25-23, 25-23, 15-13)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 6, Zaytsev 20, Nikolov 15, Chinenyeze 11, De Cecco 1, Yant 14, Balaso (L), D’amico, Bottolo 2, Garcia 2, Diamantini, GottardoNe: Sottile, Ambrose (L). All. Blengini.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Brizard2, Lucarelli 18, Simon 15, Romanò 22, Leal 12, Caneschi6, Scanferla (L), Gironi, Recine 3, Basic 1. Ne: Hoffer (L), Alonso, Cester, de Weijer. All. Botti.

Arbitri: Zanussi di Treviso, Carcione di Roma.

Note: durata set 26’, 30’, 31’, 38’ e 20’ per un totale di145’. Spettatori 2786 per un incasso di 33.870,07 euro. MVP: Aleksandar Nikolov. Cucine Lube Civitanova: battute sbagliate 22, ace 5, muri punto 9, errori in attacco 7, ricezione 31% (20% perfetta), attacco 48%. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate22, ace 10, muri punto 12, errori in attacco 9, ricezione44% (18% perfetta), attacco 47%.