Basket Serie B: Bakery nella tana della capolista Rieti, Fiorenzuola in casa con Imola

Da un lato, la voglia e la necessità di reagire dopo due sconfitte che bruciano, dall’altro la difficoltà di farlo andando a far visita alla prima della classe, aprendo un ciclo di ferro decisamente tosto, considerando anche i problemi legati all’infermeria. Servirà una Bakery “cuore di leone”, con i biancorossi di scena oggi alle 18 al PalaSojourner di Rieti contro la capolista Real Sebastiani, in testa alla classifica con 34 punti, frutto di 17 vittorie in 18 partite. La squadra di Marco Del Re occupa attualmente il quinto posto a braccetto con Ancona e Ozzano a quota 20, a una vittoria di distanza dai Fiorenzuola Bees, quarti con 22 punti. Per i biancorossi, non è un periodo particolarmente felice a livello di risultati, con la bruciante sconfitta di Empoli (79-77) a cui ha fatto seguito il passo falso di domenica scorsa al PalaFranzanti contro Matelica (69-79), con i due ko arrivati contro squadre in piena lotta per la salvezza.

Sfida importante anche per i Fiorenzuola Bees nel campionato di Serie B maschile, con i gialloblù valdardesi di scena oggi alle 18 al PalArquato di Castell’Arquato per sfidare la Virtus Imola in serie B maschile (girone C). La squadra di coach Gianluigi Galetti si appresta ad entrare nell’ultimo terzo di stagione, quello più importante, e per farlo inseguirà una vittoria di spessore che risulterebbe fondamentale, mantenendo la posizione di controllo sulle dirette inseguitrici in vista delle trasferte decisive.