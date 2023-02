Polenghi e la scossa Abbate: “Trasmetta la sua energia ai giocatori, salvezza possibile”

Il Piacenza prova a ricompattarsi dopo l’ennesima settimana di passione, culminata con la sconfitta in casa del renate, l’esonero di mister Cristiano Scazzola e la promozione dalla Primavera alla Prima squadra di Matteo Abbate.

Una strategia che passa anche dal silenzio.

Unico a parlare (ospite in diretta a Zona Calcio su Telelibertà) è il presidente Marco Polenghi.

L’esonero di Scazzola? “Decisione presa con tutti i soci, la squadra sabato ci è sembrata scollata. Guardando anche la posizione in classifica, abbiamo compiuto questo passo, molto difficile perché al mister saremo sempre grati”.

Perché Abbate? “Ci ho parlato a lungo, ha spiegato i suoi piani e ha grande energia, adesso la deve trasmettere ai calciatori. Poi ha il Piace nel Dna. Sarà lui a decidere modulo e formazioni, noi gli chiediamo risultati in tempi brevi, perché riteniamo la salvezza assolutamente possibile”.

Le responsabilità dei giocatori? “Nelle ultime partite ho visto poco movimento, ma in generale mi e ci aspettiamo molto di più da tutti. Anche dai nuovi, il cui periodo di adattamento è finito. È giusto dire anche che i problemi che stiamo vivendo partono da lontano, dalla programmazione estiva, noi stiamo cercando di rimediare in corsa”.

Il futuro di questa società dipende dalla categoria? “I soci hanno sottoscritto un progetto triennale, che intendono rispettare”.

