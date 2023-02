Piacenza Baseball, la giovane promessa Federico Marelli è biancorossa

Dopo il gran colpo rappresentato dall’arrivo di Niccolò Loardi, il mercato del Piacenza Baseball prosegue con il tesseramento, in prestito dagli Old Rags Lodi, della giovane promessa Federico Marelli. La sua scheda personale parla di un diciottenne, destro sia nel tiro che in battuta, terza base di ruolo con precedenti anche a ricevere e sul monte di lancio. Avviatosi al baseball giovanissimo ha percorso a Lodi tutte le categorie giovanili, dal minibaseball fino alla serie C dove è rimasto fino al 2021. L’anno scorso il salto di categoria col prestito al Milano ’46 col quale è stato anche avversario del Piacenza (17 presenze, 42 turni i attacco con 11 valide, 3 punti battuti a casa ed una media finale di 262). A ottobre la formativa esperienza all’International Stars Showcase negli Stati Uniti, per la precisione al Mesa Community College (Arizona). Una prestigiosa vetrina che permette ogni autunno, a giovani talenti europei, di perfezionarsi ed essere visionati da un parterre di scout di college e Major League. Ora l’approdo a Piacenza per proseguire il suo percorso di crescita e fornire un concreto contributo alla squadra, sia in campo interno che sul mound. Con il nulla-osta della sa società di appartenenza Marelli si è già messo a disposizione dello staff destando tra l’altro ottima impressione.

