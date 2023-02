Final Four, Lucarelli ci crede: “Questa Gas Sale ha grandi qualità. Felice per il rinnovo”

Per questa Gas Sales la sua presenza in campo è come il sole del Brasile lungo la spiaggia di Copacabana: semplicemente imprescindibile.

Il concetto “tutti utili, nessuno indispensabile” può tranquillamente essere accantonato quando si parla di Ricardo Lucarelli, fresco di rinnovo di contratto (giocherà a Piacenza per almeno un altro anno) e deciso più che mai a trascinare al successo la squadra di Massimo Botti, magari proprio a partire da sabato prossimo.

Quanto è felice per questo rinnovo?

“Tanto. Dal momento che sono arrivato a Piacenza la scorsa estate ho sempre avuto le idee piuttosto chiare. Dai compagni allo staff tecnico, passando per la dirigenza e i nostri fantastici tifosi: qui sto bene e mi sento a casa. Con la società stavamo parlando di rinnovo già da un po’ di tempo, il club ha sempre creduto in me e io a mia volta credo nel progetto”.

Sabato sono in programma le Final Four, il primo vero appuntamento da dentro o fuori. Affronterete Perugia nella prima delle due semifinali: impresa impossibile o sogno realizzabile?

“Ripeto, ho molta fiducia in questa squadra e nel nostro potenziale. In questo momento Perugia gioca la pallavolo migliore del campionato, con qualità e una costanza che nessuno sino ad ora è riuscito a mandare in campo. Ma anche questa Gas Sales ha delle qualità uniche, quindi andremo a Roma con l’obiettivo di vincere la semifinale. Sappiamo che dovremo dare il 110% per tutto il tempo, calare di intensità anche solo per un minuto significa mettersi nei guai. Quindi massima attenzione dal primo punto all’ultimo pallone: se giocheremo con la testa, l’impresa sarà possibile”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTA’