Il Piacenza Farnesiana è tra le 20 migliori società di karate in tutta Italia

È stata pubblicata la classifica Fijlkam per il settore karate relativamente all’anno 2022 che viene annualmente stilata dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali riconosciuta dal Coni in base ai risultati agonistici ottenuti ai campionati italiani di categoria.

Il karate Piacenza Farnesiana è da sempre nelle prime 30 società d’Italia, ma nel 2022 ha migliorato ulteriormente classificandosi al 18° posto su 1.250 società di karate in tutta Italia e pertanto grande è la soddisfazione per il maestro Gian Luigi Boselli, il tecnico Giorgio Livelli e l’istruttore Pier Paolo Cagnoni.

La nota società piacentina è stata costituita nel 1987 e ha ottenuto risultati agonistici anche a livello internazionale con vari atleti piacentini titolari della nazionale azzurra anche in numerosi campionati europei

Fra i tanti riconoscimenti istituzionali si evidenziano nel 2017 il premio ricevuto dal Coni di Piacenza come migliore società nell’attività giovanile di tutti gli sport di Piacenza e provincia, il premio ricevuto dal Coni Emilia-Romagna nel 2020 come migliore società di karate della nostra regione e nel 2022 la stella di bronzo al merito sportivo per il direttore tecnico Gian Luigi Boselli.