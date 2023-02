Gas Sales, è di nuovo tempo di semifinale di Coppa Italia: con Perugia per il “colpaccio”

Sarebbe il primo grande colpo della stagione: mandare al tappeto una squadra che non perde dalla bellezza di 33 partite consecutive e al tempo stesso staccare il pass per una finale – la seconda dopo quella di A2 vinta nella stagione 2018/2019 – che avrebbe del clamoroso.

Oggi alle 15.30 al Palazzo dello Sport di Roma la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza affronta la Sir Safety Susa Perugia nella prima delle due semifinali di Coppa Italia (l’altra è in programma alle 18 e vedrà sfidarsi Itas Trentino e Allianz Milano). L’obiettivo dei biancorossi, oltre a spezzare l’egemonia degli umbri, ancora imbattuti in questa stagione e padroni assoluti della regular season con venti vittorie su altrettante gare giocate, è quello di scendere in campo nella “città eterna” anche domani, quando alle 16.00 (ancora una volta in diretta su Rai 2 e volleyballworld.tv) sarà tempo di finalissima. Per farlo, la squadra di Massimo Botti dovrà gettare il cuore oltre la rete, giocando la partita perfetta: al cospetto dei “cannibali” di coach Anastasi, infatti, non saranno concessi passi falsi.

PERUGIA LA “BESTIA NERA” – La Final Four di quest’anno è di fatto un remake di quella della scorsa stagione, dove Piacenza – il 5 marzo 2022 – lottò ad armi pari per tre set contro l’allora squadra di Nikola Grbic, salvo poi arrendersi con onore: la Sir Safety si impose per 3-1, vincendo anche la finale contro Trento il giorno successivo.

In questa stagione, invece, sono due i confronti tra biancorossi e bianconeri: in entrambe le occasioni, l’ultima poco più di 15 giorni fa, sono stati Giannelli e compagni ad esultare sempre per 3-1. Da quando è nata la nuova società, Piacenza contro Perugia ha rimediato solo sconfitte (9 su altrettanti incontri). Una tendenza che la Gas Sales spera di invertire proprio oggi.

LEAL VERSO UNA MAGLIA DA TITOLARE – Arrivati a Roma giovedì, i ragazzi di Massimo Botti sono scesi in campo al PalaEur ieri pomeriggio per l’ultimo allenamento (stamattina è in programma una piccola rifinitura). Al lavoro insieme ai compagni anche Yoandy Leal, lo schiacciatore cubano naturalizzato brasiliano le cui condizioni – dopo l’infortunio alla caviglia destra patito domenica contro Civitanova – avevano tenuto ambiente e tifosi con il fiato sospeso. Il martello verdeoro è invece sceso regolarmente in campo, battendo, ricevendo e saltando: probabile, dunque, che coach Botti decida oggi di buttarlo nella mischia dal primo minuto. Oltre a lui, new entry di quest’anno, giocheranno la prima semifinale con questa maglia anche Robertlandy Simon (che questo trofeo lo ha alzato al cielo tre volte), Ricardo Lucarelli e Yuri Romanò.

I MUSCOLI DEL CAPITANO – Ci pensa il capitano biancorosso Antoine Brizard a suonare la carica: “Abbiamo ancora nella mente Civitanova, dove abbiamo perso una gara in cui eravamo in pieno controllo: per cui arriviamo a questa Final Four carichissimi. Perugia ha 14 titolari, di fatto solo Giannelli resta sempre in campo. La formazione può cambiare ogni volta, difficile sapere chi ci troveremo davanti. Nonostante questo, non dimentichiamo che sono loro ad avere tutto da perdere: un mio vecchio allenatore diceva che più la serie positiva va avanti più di avvicina la sua fine. Vogliamo fare la sorpresa e vincere”.