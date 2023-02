Calciodilettanti, si risveglia la CastellanaFontana. Gotico, pari e aggancio in vetta

Tsenza sconfitte in Eccellenza dove il Nibbiano&Valtidone rimane fuori dalla zona playout nonostante il pareggio interno senza reti con la Fidentina. Due volte avanti con Forbiti e Mastrototaro, altrettante volte recuperata da Capasso che ha regalato alla sua Modenese il 2-2 conclusivo. Torna al successo dopo due sconfitte la CastellanaFontana che, al Soressi, travolge il Formgine per 4-0 (Cossetti due volte, Monopoli e Storchi).

In Promozione è stata la domenica dell’aggancio in vetta. La Pontenurese conferma di vivere un pessimo momento: sconfitta per 4-1 da Il Cervo è raggiunta in testa dal Gotico Garibaldina cui è stato sufficiente il pari esterno per 0-0 con il Medesano. Dopo otto ko di fila, torna alla vittoria il Vigolo che ridà vita alle speranze di playout, mentre il Felino banchetta al Candia: i parmensi superano per 3-1 la Bobbiese.

Anche in Prima Categoria, cade la Borgonovese: lo ZIano si aggiudica il derby del Curtoni e la Sarmatese, vittoriosa a Fidenza, si porta a -5 dai rossoblu. Terza la Sannazzarese che ottiene i tre punti con la SpesBorgotrebbia, piegata di misura.

Eccellenza

Sasso Marconi-Anzolavino 1-0

Boretto-Vignolese 1-2

Borgo San Donnino-Campagnola 2-1

CastellanaFontana-Real Formigine 4-0

Cittadella-Pieve Nonantola 1-2

Colorno-Virtus Castelfranco 1-0

Modenese-Agazzanese 2-2

Nibbiano&Valtidone-Fidentina 0-0

Piccardo Traversetolo-Castelvetro 1-3

Rolo-Arcetana 2-0

Promozione

Alsenese-Carignano 0-2

Bobbiese-Felino 1-3

CarpanetoChero-Brescello 1-1

FornovoMedesano-Gotico Garibaldina 0-0

IlCervo-Pontenurese 4-1

Solignano-Noceto 3-1

Tonnotto San Secondo-Traversetolo 4-1

Vigolo-Terme Monticelli 2-1

Prima Categoria

Vigolzone-PontollieseGazzola 2-2

Fontanellatese-Lugagnanese 3-0

Borgonovese-Ziano 1-2

Fidenza-Sarmatese 0-1

Fiore Pallavicino-Viarolese 2-1

Zibello-Junior Drago 1-0

Sannazzarese-Spes 1-0

Sporting Fiorenzuola-Soragna ore 16.30

Seconda Categoria A

GossolengoPittolo-San Corrado 2-1

Libertas-Rottofreno 2-0

Podenzano-Pianellese 1-0

RiverNiviano-Gragnano 2-0

San Nicolò-BobbioPerino 0-1

San Rocco-San Giuseppe 1-2

Travese-San Lazzaro 4-0

Arquatese-Fonta 2-1

Cadeo-Fraore 3-1

Corte Calcio-Por Villanova 0-2

Gropparello-San Secondo rinviata

Salicetese-San Polo 3-0

San Leo-Combisalso 0-1

Mezzani-Virtus San Lorenzo 1-2

Terza categoria

Bivio Volante-San Filippo Neri 0-0

Caorso-Primogenita 2-2

Folgore-Virtus Piacenza 3-4

Gerbido-Fulgor Fiorenzuola 0-1

Polisportiva BF-Academy Moretti 2-1

San Polo-Besurica 3-2

Turris-Alseno 2-1

Vernasca-Podenzanese 2-2