Entuasiasmo in casa Gas Sales, Curti: “Vittoria ci ripaga di tanti sacrifici”

Grande entusiasmo in casa Gas Sales Bluenergy Volley dopo la conquista della Coppa Italia. La squadra di coach Massimo Botti si è imposta 3-0 su Itas Trento e ha potuto sollevare il trofeo a Roma, davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“E’ una vittoria che ci ripaga di tanti sacrifici, che ci fa capire che siamo sulla strada giusta – ha dichiarato la presidente Elisabetta Curti -. A noi piace lavorare con serietà e le dinamiche che ci sono nello spogliatoio le possiamo conoscere solo noi, sono contenta di questo trofeo e ringrazio tutti i ragazzi e lo staff che li ha portati a questo successo. Dedico questa vittoria a mio marito, a mia figlia, ai miei genitori, a tutta la mia famiglia che mi supporta e sopporta in ogni istante e voglio ringraziare chi ci sta vicino”.

“E’ il secondo trofeo che porto in Società, prima la Coppa Italia di A2 ora questa di SuperLega, non posso che essere contento – ha dichiarato l’allenatore Massimo Botti -. Avevamo voglia di questa vittoria, abbiamo preparato al meglio le due gare e alla fine siamo riusciti a portare a casa ciò che volevamo. Voglio ringraziare chi lavora con me, i ragazzi del mio staff che mi sopportano e supportano, la Società e tutti i ragazzi che hanno dato l’anima in questa Final Four”.

Yoandy Leal, miglior giocatore della gara: “Abbiano fatto una buona gara, ci siamo preparati bene a queste gare e alla fine ho visto tanta volontà da parte di tutti in questa due giorni. Voglio ringraziare i medici e i fisioterapisti, tre giorni fa neppure sapevo se potevo giocare, hanno fatto un miracolo. Adesso godiamoci questo momento e poi penseremo al campionato senza pressione perchè non ne abbiamo bisogno. Il valore di questa squadra è alto, lo abbiamo dimostrato”.