Ultima chance per il Piace: l’era Abbate parte con l’esame Trento al Garilli

Prima però bisognerà vedere che tipo di Piacenza vedremo in campo dopo la settimana d’esordio di Abbate, che ha in realtà avuto pochi giorni per lavorare con il gruppo. Ha cercato subito di parlare molto con tutti, e sul piano tattico insistito sulla fase difensiva e sulla palle alte, un difetto che è costato tantissimi punti in questa stagione.

La linea scelta dalla società è quella di proseguire con il silenzio- stampa, nella rifinitura di ieri mattina ha lavorato a parte solamente Capoferri, per il resto tutti disponibili tranne il lungodegente Persia e il terzo portiere Reclaf che quest’oggi non sarà convocato. Difficile dire quale sarà lo schieramento che utilizzerà il nuovo allenatore, in settimana sono stati provati vari moduli. Il 3-5-2, con il cambio di alcuni interpreti rispetto alla prova di Renate, sembrava in un primo momento l’ipotesi più probabile, ma le sessioni di venerdì e di ieri hanno visto Abbate virare in maniera decisa sul 4-4-2, e dovrebbe essere questo il sistema di gioco con il quale farà il proprio esordio. Nocchi in porta è la certezza, in difesa torna l’esperienza di Cosenza nella coppia di centrali con Nava, Parisi e Rizza saranno gli esterni. Altra iniezione di esperienza poi a centrocampo con Suljic che in mezzo sarà affiancato da Giorno, Munari e Gonzi sulle fasce, e in attacco il tandem Cesarini-Morra.