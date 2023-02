Gas Sales, maglia a Mattarella. Curti: “Vogliamo sognare anche in campionato”

La stretta di mano tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, grande appassionato di pallavolo, e il capitano biancorosso Antoine Brizard è una delle istantanee più belle del fine settimana romano. La prima Coppa Italia di Piacenza dal cambio di proprietà ha un sapore speciale, dato che è arrivata senza perdere un set alle final four di Roma, battendo prima Perugia e poi Trentino in finale.

Tre a zero agli uomini di Anastasi sabato e stesso risultato anche ieri, impiegando poco più di un’ora per battere Itas con il risultato di 25-22, 25-17 e 25-23. Una partita condotta con un’autorità da vera big.

“Una vittoria che ci ha fatto emozionare – ha quindi commentato la presidente Elisabetta Curti, che al capo dello Stato ha consegnato una maglietta della società. – Si è creato un bellissimo gruppo all’interno dello spogliatoio, che a Roma è partito con la volontà di fare bene. Sono arrivati determinati e carichi. Perché no, ora si può sognare anche in campionato?. Nessuno avrebbe puntato su di noi per questa Coppa Italia: anche in Superlega noi ci siamo e ci proveremo”.