Piacenza da domani in ritiro per preparare la sfida cruciale di domenica a Padova

In vista dell’ennesima sfida da non fallire, domenica alle 17.30 sul campo del Padova, il Piacenza calcio ha deciso di spedire la squadra in ritiro a partire da domani, in una struttura in provincia di Verona, a Villafranca.

Una mossa che ha il chiaro intento di compattare la squadra e di far scoccare tra i giocatori quella scintilla che neppure l’arrivo di mister Matteo Abbate al posto di Cristiano Scazzola è riuscito a creare.

Il Piacenza è all’ultimo posto del Girone A di Serie C, non vince dal 14 gennaio e nelle ultime sette giornate ha ottenuto solo 2 punti.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà