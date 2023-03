Atletica, Simone Boiocchi ai Campionati Italiani. Nello sprint ottavo tra gli Assoluti

Ancora una volta Simone Boiocchi ha brillato ai Campionati italiani Indoor Fisdir, che si sono svolti il 25 e 26 di febbraio ad Ancona, ormai consueto teatro delle massime competizioni nazionali indoor.

Il giovane sprinter dell’Atletica Piacenza allenato da Fabrizio Dallavalle ha corso nella consueta doppietta 60m e 200m.

Nella prima disciplina, quindi nello sprint puro, Simone ha conquistato la finale correndo la batteria in 8”25: in finale, il portacolori biancorosso ha saputo correre la breve distanza in 8”37, eccellente prestazione che lo colloca ottavo in Italia tra gli Assoluti.

Nei 200 metri ha mancato la finale veramente per un soffio: il suo ottimo 26”90 non è bastato a qualificarsi, essendo il primo escluso della finale.

“Simone è ormai nel pieno della sua maturità atletica e compete al massimo livello italiano con i migliori atleti della penisola a livello assoluto ormai da alcuni anni – scrive l’Atletica Piacenza -, Stupisce sempre la sua dedizione e passione negli allenamenti. Quando arriva il momento della gara, l’atleta piacentino riesce sempre a dare il proprio meglio. Sempre grande soddisfazione allenare e portare alle gare Simone per Fabrizio Dallavalle, presidente del sodalizio biancorosso e allenatore di Simone da sempre. L’Atletica Piacenza può anche quest’anno contare sul suo sprinter e sulle sue eccellenti prestazioni. Ora testa alla stagione outdoor”.