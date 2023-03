“Azimut Open”, a Piacenza quattro giorni di padel. Torneo con trenta coppie

I fuoriclasse del padel protagonisti per la prima volta in assoluto a Piacenza. Da giovedì 2 marzo fino a domenica, all’Lpr Pianeta Padel Piacenza di via Gorra, si svolgerà l’”Azimut Open”, torneo aperto a tutti, professionisti e non, con montepremi di 20mila euro, che inaugura ufficialmente lo stadium nato qualche mese fa dalla sinergia tra Pianeta Padel e il gruppo Lpr.

Si tratta del più importante e prestigioso torneo di padel della regione che potrebbe diventare un appuntamento fisso della stagione. Saranno trenta le coppie ai nastri di partenza con due tabelloni: uno di terza e quarta fascia, riservato a tutti, e uno di prima e seconda fascia, questo riservato invece ai big, che entrerà nel vivo a partire da venerdì per concludersi con la finalissima di domenica alle 15.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’