La padel-mania a “Nel Mirino”: oltre 50 campi costruiti in pochi anni

Oltre 50 campi costruiti nel giro di pochi anni e un movimento che sta portando i migliori giocatori italiani a sfidarsi proprio a Piacenza. Sono i numeri che certificano il boom del padel nel nostro territorio, una disciplina a metà tra lo sport e il gioco che appassiona sempre di più per le sue caratteristiche. Telelibertà ha dedicato un’intera puntata di “Nel Mirino” proprio al “fenomeno padel”: ospiti del direttore Nicoletta Bracchi – insieme al giornalista Thomas Trenchi – sono stati Lorenzo Marchi, amministratore delegato di Fornaroli Polymers e dirigente del Tennis Club Borgotrebbia, Andrea Marchi di Pianeta Padel Piacenza e Andrea Beghi, maestro del Tennis Club Borgotrebbia.

Perché piace così tanto il padel? “È uno sport semplice e che favorisce l’aggregazione, lo si è visto anche nel periodo Covid – ha spiegato Lorenzo Marchi – al Tennis Club Borgotrebbia abbiamo implementato le strutture, e dalla racchetta da tennis siamo poi passati a quella del padel. Ora come ora l’offerta è buona, sono sorti tanti campi e questo permette di crescere a tutto il movimento, ci vorrà però ancora qualche anno per farla diventare come il tennis”.

La vulcanica mente di Andrea Marchi ha invece dato vita a Pianeta Padel e in seguito al Lpr Stadium di via Gorra: “Siamo nati nel 2019, la prima realtà piacentina nel padel e grazie a Lpr abbiamo costruito un centro polivalente in funzione da qualche mese. Il fulcro è però proprio il padel, facile da imparare, ma il nostro obiettivo è di insegnarlo ai ragazzi fin dall’infanzia per renderla disciplina olimpica un giorno”. In questi giorni lo Stadium è teatro di un torneo di caratura nazionale, “che ha richiamato tutti i più grandi giocatori d’Italia, ma anche dall’estero, e che avrà anche un fine benefico a sostegno della cooperativa Eureka”.

Ci vuole soprattutto qualcuno che insegni questo sport, soprattutto ai più piccoli. Beghi, maestro nazionale di tennis, si sta specializzando anche nel padel. “Mi sono avvicinato a questo sport nel 2015 grazie a Simone Cremona – ha raccontato –. Sono l’unico piacentino ad aver vinto un torneo e spero di portare in alto qualche ragazzo o qualche ragazza qui a Borgotrebbia”.