Nuova domenica di Calcio Dilettanti, con le squadre piacentine in campo dall’Eccellenza alla Terza Categoria.

Già giocate ieri il derby di Eccellenza Agazzanese-Nibbiano (finita 2-1) e Spes Borgotrebbia-Fiore (3-0) di Prima categoria.

In Promozione, per la Pontenurese prima uscita per il nuovo mister Simone Bertani dopo l’esonero di Dario Bongiorni.

In Prima spicca lo scontro la vertice Sarmatese-Borgonovese, nel Girone A di Seconda San lazzaro-San Nicolò e nel Girone B San Secondo-Arquatese.

Infine, in Terza derby tra Virtus Piacenza e Turris.5

Palla al centro dalle 14.30.

Il programma



ECCELLENZA

Agazzanese-Nibbiano 2-1 (giocata ieri)

Anzolavino-Colorno

Arcetana-Borgo San Donnino

Campagnola-Boretto

Castelvetro-Cittadella

Fidentina-Sasso Marconi,

La Pieve-Rolo

Formigine-Modenese

Vignolese-Castellana Fontana

Castelfranco-Piccardo

Classifica: Borgo S.D. 68, Castelfranco e Cittadella 59, Agazzanese 58, Formigine e Colorno 46, Piccardo 43, Castelvetro 41, Sasso Marconi 39, La Pieve 38, Rolo 36, Nibbiano e Vignolese 34, Fidentina 32, Arcetana e Modenese 30, Boretto 29, Castellana F. 22, Anzolavino 20, Campagnola 15.

PROMOZIONE

Noceto-Tonnotto

Carignano-Carpaneto Chero

Felino-Medesano

Gotico-Alsenese

Brescello-Solignano

Pontenurese-Vigolo

Traversetolo-Il Cervo

Terme Monticelli-Bobbiese

Classifica: Pontenurese e Gotico 45, Tonnotto 40, Carignano 37, Bobbiese 34, Noceto e Felino 32, CarpanetoChero 31, Brescello e Medesano 29, Il Cervo 28, Alsenese 25, Vigolo, Terme Monticelli e Solignano 24, Traversetolo 17.

PRIMA CATEGORIA

Spes Borgotrebbia-Fiore 3-0 (giocata ieri)

Junior Drago-Vigolzone

Lugagnanese-Sannazzarese

Pontolliese Gazzola-Sporting

Sarmatese-Borgonovese

Soragna-Fontanellatese

Viarolese-Fidenza

Ziano-Zibello

Classifica: Borgonovese 46, Sarmatese 41, Sannazzarese e Spes 41, Vigolzone 37, Pontolliese G. 36, Sporting 33, Lugagnanese 32, Fidenza 30, Soragna e Zibello 27, Ziano 21, Junior Drago 20, Fontanellatese 20, Fiore 18, Viarolese 15.

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

BobbioPerino-San Rocco

Gragnano-Libertas

San Corrado-Podenzano

Pianellese-RiverNiviano

Rottofreno-Travese

San Lazzaro-San Nicolò

San Giuseppe-GossolengoPittolo

Classifica: RiverNiviano 44, San Nicolò 40, BobbioPerino 35, San Lazzaro e Libertas 33, S.Giuseppe 30, GossolengoPittolo 29, Pianellese 28, Rottofreno 21, Gragnano, San Rocco e Travese 20, Podenzano 18, San Corrado 16.

SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Combisalso-Corte Calcio

Fonta Calcio-San Leo

Fraore-Gropparello

San Secondo-Arquatese

Pro Villanova-Mezzani

San Polo-Cadeo

San Lorenzo-Salicetese

Classifica: Arquatese 44, Salicetese 39, San Secondo e Pro Villanova 37, Mezzani 31, Cadeo 29, Fraore 27, Corte Calcio 24, San Lorenzo 23, Gropparello 21, San Polo e Combisalso 18, Fonta Calcio 17, San Leo 14.

TERZA CATEGORIA

Academy Moretti-Bivio Volante

Alseno-BettolaFarini

Fulgor-San Polo

Primogenita-Gerbido

Besurica-Folgore

San Filippo-Vernasca

Virtus Piacenza-Turris

Podenzanese-Caorso (15.30)

Classifica: Virtus P. 53, S.Polo 45, BF 31, Caorso 40, Podenzanese 37, Turris 35, Vernasca 34, Academy e Fulgor 31, Folgore 28, Besurica 25, Primogenita 24, Bivio V. 19, Alseno 15, San Filippo e Gerbido 14.