Dopo il trionfo in Coppa è già tempo di campionato: per la Gas Sales è sfida a Cisterna

Leal che manda a terra l’ultimo pallone, la gioia biancorossa che esplode di fronte ai diecimila del PalaEur, la Coppa Italia alzata al cielo da capitan Brizard a pochi passi dal presidente Mattarella.

Negli occhi di tutti scorrono ancora quelle immagini, istantanee a tinte tricolori destinate a rimanere impresse nella memoria per lungo tempo.

Eppure, a nemmeno una settimana dallo storico trionfo di Roma, è già arrivato il momento di riporre quelle cartoline nel cassetto dei ricordi. Il campionato chiama, la Coppa Cev pure, il tempo per festeggiare – in attesa che ritorni presto come un’amante salutata alla stazione – è terminato.

Oggi alle 18 (diretta su Volleyballworld.tv) la Gas Sales Bluenergy Piacenza scenderà in campo al Palasport di Cisterna di Latina per affrontare la Top Volley, in una sfida valida per la decima giornata di ritorno di Superlega (penultima di regular season).

La trasferta in casa dei laziali è il primo appuntamento di un trittico “di fuoco” da giocarsi in soli sette giorni: martedì prossimo alle 20.15 i piacentini se la vedranno contro i belgi del Knack Roeselare nell’andata delle semifinali di Coppa Cev, mentre domenica 12 marzo sarà Padova l’avversario da sfidare al PalabancaSport per l’ultima di campionato. Dopodiché si entrerà ufficialmente nel momento clou della stagione, con i tanto attesi playoff scudetto all’orizzonte.

Quello di oggi, al pari del prossimo, rappresenta un turno cruciale: la lotta per rientrare tra le prime otto è ancora apertissima, così come più accesa che mai si preannuncia la volata per conquistare la miglior posizione possibile sulla griglia della post-season.

Cisterna, al momento nona in classifica a quota 23 punti, è ancora matematicamente in lizza per accedere ai playoff, nonostante la crisi nera nella quale è scivolata in questo 2023. La squadra di Fabio Soli, tra le rivelazioni della prima parte di stagione, è a secco di vittorie da ben cinque turni e sogna ardentemente di chiudere in bellezza, con l’obiettivo – a dire il vero piuttosto remoto – di centrare l’ottava posizione, l’ultima con vista sugli spareggi.

A CACCIA DI CONFERME – La Final Four di Coppa Italia ci ha restituito una Gas Sales Bluenergy profondamente rinnovata in termini di gioco, spirito e mentalità. Una squadra capace di mettere alle corde dal primo all’ultimo set avversari come Perugia (che fino a domenica scorsa non perdeva da 33 partite consecutive) e Trento, mandando in campo una pallavolo di altissimo livello con una continuità e un ritmo mai visti prima. Finalmente al completo, con i rientri dei convalescenti di lungo corso Leal e Lucarelli, la squadra di Botti ha compiuto – proprio in occasione dell’appuntamento sin qui più importante – il tanto atteso salto di qualità. Inutile girarci intorno: per dimostrare di essere definitivamente maturata, la Gas Sales – in questi ultimi impegni prima dei playoff – dovrà confermare quanto visto sul teraflex del PalaEur, per continuare a divertire e stupire ma soprattutto blindare il quinto-sesto posto.

SIMON ILLUSTRE ASSENTE – Coach Botti, in vista anche della trasferta europea di martedì, dovrebbe operare un mini-turnover: Robertlandy Simon, a causa del riacutizzarsi di un vecchio problema alla schiena, è rimasto a Piacenza e oggi non sarà della contesa. Il centrale cubano salterà con ogni probabilità anche la sfida contro il Roeselare, rientrando – ma qui occorrerà valutare i tempi di recupero – per l’ultima di campionato. Al suo posto si scalda il connazionale Alonso. Anche Leal (recuperato all’ultimo per la Final Four e risultato poi decisivo) potrebbe rifiatare: in banda, accanto a Lucarelli, potrebbe trovare spazio uno tra Basic e Recine. Per il resto, si dovrebbe vedere in campo la stessa formazione scesa in campo a Roma.