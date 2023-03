Il derby d’Eccellenza è dell’Agazzanese. In Prima la Spes travolge 3-0 il Fiore

Il derby d’Eccellenza che ha aperto la 29esima giornata di campionato se l’aggiudica l’Agazzanese in rimonta. Il Nibbiano&Valtidone si deve infatti arrendere al 51esimo gol in carriera di Mastrototaro. Partita avvincente, come da pronostici della vigilia, che ha visto andare in vantaggio gli ospiti al quinto del secondo tempo grazie alla rete di Grasso. La compagine granata ristabilisce la parità con D’Aniello al 71′ e completa la rimonta su rigore realizzato da Mastrototaro all’81’.

Oltre la soddisfazione di avere conquistato l’atteso derby, l’Agazzanese conquista tre punti preziosi che la portano a quota 58 che vuol dire un scalino sotto la seconda e terza in classifica, appaiate a 59 (con una partita in meno). La formazione di mister Volpi si ferma invece a 34 punti, a solo due lunghezze dalla zona calda dei playout.

Il sabato pomeriggio di calcio ha offerto anche l’anticipo tra Spes Borgotrebbia e FiorePallavicino valevole per la 23esima giornata del campionato di Prima categoria. Al Puppo i padroni di casa annichiliscono gli avversari con il risultato di 3-0 grazie alle reti di Battaglino, Gazzola e Bongiorni. La Spes, in attesa dei risultati della domenica, raggiunge a quota 41 la Sarmatese, a meno cinque dalla capolista Borgonovese.