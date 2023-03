Basket Serie B, dopo il successo nel derby la Bakery sogna il colpo con Fabriano

Un nuovo, affascinante appuntamento casalingo, che arriva a sette giorni dalle emozioni del derby piacentino vinto contro i “cugini” dei Fiorenzuola Bees. Oggi alle 18 al PalaFranzanti di Piacenza la Bakery cercherà il colpaccio contro i marchigiani della Ristopro Fabriano nella settima giornata di ritorno del girone C di serie B maschile. I biancorossi di Marco Del Re sono freschi di aggancio ai “Bees” (che in questo turno riposano) al quarto posto a quota 22 punti, mentre Fabriano è terza con 30, a sua volta in ballottaggio per la piazza d’onore con Faenza (32) alle spalle della capolista Real Sebastiani Rieti, in testa con 38 punti.

