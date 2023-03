Colpi spettacolari al Pianeta Padel Piacenza: vittoria italiana nel 1° Azimut Open

Bandeja, vibora, voleè, smash. Colpi da maestri, all’insegna dello spettacolo puro. Alla fine di un’entusiasmante cavalcata è stata la coppia italiana composta da Riccardo Sinicropi e Giulio Graziotti a imporsi nel 1° Azimut Open di padel che si è giocato all’Lpr Pianeta Padel Piacenza di via Gorra. Oggi pomeriggio il duo italiano si è imposto in finale battendo la coppia argentina formata da Pablo Barrera e Matías Del Moral con il punteggio di 6-2 7-6.

La corsa del beniamino di casa Simone Cremona, che giocava in coppia con l’argentino Emiliano Iriart, si è invece fermata in semifinale. Centinaia gli spettatori (solo 200 per la finale) che hanno assistito nell’ultimo weekend a un torneo, il più importante della regione, che alla sua prima edizione ha richiamato nella nostra città tanti professionisti di uno sport che continua ad avere uno straordinario successo. “Vista la passione intorno al padel avevamo il sentore che sarebbe stato un evento di grande potenziale, ma l’afflusso di pubblico è andato ben oltre le nostre più rosee aspettative” hanno commentato gli organizzatori Matteo Repetti e Andrea Marchi che in sede di premiazione hanno ringraziato gli sponsor, Azimut e Lpr, annunciando già l’intenzione di dare vita l’anno prossimo alla seconda edizione.