Dopo il ritiro punitivo, Piace a Padova per avviare una miracolosa rimonta

Giorno indisponibile causa influenza e Nava in dubbio per alcuni acciacchi. Oggi alle 17.30, Matteo Abbate, tecnico del Piacenza, dovrà fare i conti anche con questi contrattempi che fanno da preludio alla sfida dell’Euganeo con il Padova. Biancorossi che non vincono dal 14 gennaio, ovvero da sette giornate (ultimo successo sulla Feralpisalò) e che si trovano mestamente sul fondo della graduatoria, a due lunghezze dalla Triestina. Momento drammatico per il Piace che arriva al confronto dopo quattro giorni di ritiro e con l’imperativo di conquistare i tre punti per alimentare la flebile fiammella della speranza di una salvezza sempre più complicata. Padova che invece si trova all’ottavo posto e che nel turno precedente ha saputo superare con un netto 3-1 il Novara a domicilio. Sfida improba per Cosenza e compagni, ma a nove giornate dal termine, non c’è più tempo a disposizione dei biancorossi se l’obiettivo è quello di evitare il ritorno in serie D. Queste le probabili formazioni:

PADOVA-PIACENZA

PADOVA (4-2-3-1): Donnarumma; Belli, Valentini, Delli Carri, Crivello; Radrezza, Franchini; Liguori, Vasic, De Marchi; Bortolussi. (Fortin, Zanellati, Ilie, Leoni, Zanchi, Cretella, Jelenic, Cannavò, Gagliano, Piovanello, Russini). All. Torrente.

PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Accardi, Cosenza, Nava; Parisi, Palazzolo, Chierico, Suljic, Rizza; Cesarini, Morra. (Tintori, Nocchi, Plescia, Zunno, Capoferri, Luppi, Gonzi, Munari, Vianni, Zanandrea, Onisa, Masetti). All. Abbate.

Arbitro: Turrini di Firenze