Alle 20.05 la semifinale tra Roeselare e Bluenergy Daiko in diretta su Telelibertà

Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati pallavolo e non solo: questa sera a partire dalle 20.05 Telelibertà trasmetterà in diretta la semifinale di andata di Coppa Cev tra Roeselare e Bluenegry Daiko Volley Piacenza. Il tutto con la telecronaca in diretta del commentatore biancorosso Simone Carpanini e con i commenti dei protagonisti di “Volley Piacenza #atuttogas”: il conduttore Marcello Tassi e la prima firma del volley della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini.

Alle 20.05 tutti sintonizzati sul canale 76 del digitale terrestre.