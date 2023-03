Bluenergy Daiko, stasera con i belgi del Roeselare serve una prova di forza

Archiviare il pesante stop subito in casa di Cisterna alla voce “incidente di percorso”, ritrovare gioco e certezze ma soprattutto ipotecare un biglietto per la finale di Coppa Cev. Diversi obiettivi in un’unica missione, quella che vedrà questa sera (fischio d’inizio alle 20.15) la Bluenergy Daiko Piacenza scendere in campo in Belgio alla Tomabel Hall, “casa” del Knack Roeselare, per la semifinale di andata di Coppa Cev. Una sfida importantissima per la squadra di Massimo Botti, chiamata ad aggiudicarsi senza eccessivi patemi questo primo round per poi giocarsi il ritorno, in programma al PalabancaSport mercoledì 15 marzo alle 20.30, con maggiore serenità.

IL PROBABILE SESTETTO – Con l’unica eccezione di Alonso al posto di Simon (da valutare anche per la sfida di domenica con Padova) al centro insieme a Caneschi, coach Botti si affiderà alla formazione vista alle Final Four: Lucarelli e Leal schiacciatori, diagonale con Brizard e Romanò, Scanferla libero.