Duathlon sprint, la piacentina Patrizia Dorsi si laurea campionessa italiana

Ennesimo risultato stratosferico per la piacentina Patrizia Dorsi, che a Triuggio (Monza) ai recenti campionati italiani di Duathlon MTB su distanza sprint si è laureata campionessa tricolore. L’atleta del Piacenza Triathlon Vittorino, già campionessa italiana di winter triathlon, ha lottato fianco a fianco ad Elisa Tardi per il 4° e 5° posto assoluto. Nella terza frazione podistica le due rivali (che hanno gareggiato in due categorie differenti) si sono sfidate fino agli ultimi metri, dove la Dorsi si è aggiudicata la 4° posizione assoluta con una gara perfetta. Alla fine, entrambe vestono la maglia di campionesse italiane in due categorie differenti.

Ai campionati italiani di duathlon MTB su distanza sprint sono stati in totale 350 gli atleti di tutte le categorie che hanno partecipato all’evento, dove si sono assegnati i titoli assoluti e quelli di categoria. Il Piacenza Triathlon Vittorino si è presentato ai nastri di partenza con 6 atleti. Nella gara maschile arriva la prima medaglia nella categoria M6 Enrico Ballerini si aggiudica il 3 posto e la medaglia di bronzo, Gustavo Lodi si piazza al 9° posto della categoria M, della categoria M3 gli altri compagni di squadra con Stefano Bettini al 10° posto, Marco Consolandi al 21° e Massimo Salvaderi al 22°.