Volley Piacenza: su Telelibertà alle 21 occhi puntati sulla semifinale di Coppa Cev

Puntata speciale questa sera per “Volley Piacenza #atuttogas”. La trasmissione condotta da Marcello Tassi andrà in onda dalle ore 21 in diretta per seguire la partita di andata delle semifinali di Coppa Cev che vedrà protagonista la Daiko Bluenergy Volley in casa del Knack Roeselare. I continui aggiornamenti ci terranno informati del risultato, e a fine partita potremo ascoltare a caldo le dichiarazioni dei biancorossi.

Ospiti in studio saranno il libero dell’Under 19 e della Serie C biancorossa Lorenzo Tuccelli, in compagnia di Simone La Salandra, sponsor della squadra, e Vittorino Francani, responsabile del progetto scuola. In collegamento video, per un commento tecnico sulla squadra di Botti, non mancherà come sempre il contributo di Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e di Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.