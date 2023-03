Gas Sales Bluenergy: la coppa Italia fa tappa alla sede di Confapi Industria

La Del Monte® Coppa Italia SuperLega nella giornata di oggi ha fatto tappa nella sede di Confapi Industria Piacenza. Il Trofeo conquistato da Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a Roma, davanti ad oltre undicimila spettatori e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato portato da una delegazione della squadra biancorossa capitanata dalla presidente Elisabetta Curti e composta dai giocatori Yuri Romanò, Leonardo Scaferla ed Enrico Cester.

Ad accogliere la delegazione biancorossa nella sala riunioni di Confapi Industria Piacenza Giacomo Ponginibbi e Andrea Paparo rispettivamente presidente e direttore di Confapi Industria Piacenza. Presente anche una rappresentanza di aziende associate.

“Premio per lo straordinario risultato raggiunto e per quanto fatto per la nostra città”: è quanto è scritto sulla targa che Confapi Industria Piacenza ha consegnato a Elisabetta Curti, Presidente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nonché vicepresidente di Confapi Industria Piacenza, e ai giocatori presenti.

“Siamo molto orgogliosi – ha dichiarato Giacomo Ponginibbi – perché avete raggiunto un risultato storico, i complimenti vanno a tutto lo staff, ma soprattutto a voi giocatori che rappresentate un’eccellenza per il nostro territorio”.

Per Andrea Paparo questo Trofeo vinto è “un’eccellenza in un ambito sportivo da valorizzare e anche per questo come Confapi Industria Piacenza rivolgiamo un appello agli imprenditori affinché, ove ci siano le condizioni, sostengano lo sport del territorio. E altrettanto facciano gli Enti Pubblici, nei limiti consentiti”.

Elisabetta Curti nel ricordare che Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è l’unica squadra a portare il nome di Piacenza in giro per l’Italia e l’Europa ha ringraziato Confapi Industria Piacenza che “sostiene lo sport piacentino e dà anche un grande sostegno alla pallavolo, lo sport è anche aggregazione, riesce a unire e crea comunità”.

Yuri Romanò ha parlato a nome di tutti i giocatori: “Ora più che mai capiamo quanto il territorio di Piacenza ci sia vicino e siamo contenti di vedere e recepire questo sostegno”.

La Coppa Italia è stata vinta dai biancorossi battendo in finale l’Itas Trentino per 3-0 mentre nella Semifinale con il medesimo punteggio la squadra biancorossa aveva sconfitto la formazione di Perugia, che in questa stagione non aveva mai perso e veniva da 33 successi consecutivi.