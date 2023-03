La Gas Sales batte Padova 3-1 all’ultima di regular season e trova Modena ai playoff

Era importante riscattare le recenti due sconfitte con Cisterna in Superlega e Roeselare nella semifinale di andata di Coppa Cev, ma soprattutto ritrovare il giusto smalto in vista degli appuntamenti più importanti della stagione: la Gas Sales Bluenergy Piacenza porta a termine la mission e, battendo 3-1 nell’ultima giornata di regular season Pallavolo Padova, di fronte a un PalabancaSport vestito a vesta con la Coppa Italia recentemente conquistata dalla squadra di Botti in bella vista.

Una vittoria che arriva al termine di una buona prova da parte dei piacentini, i quali concedono agli avversari solo il secondo set (perso 18-25) per poi mettere la freccia con Lucarelli e Romanò, tra i migliori in campo.

Non rimane che concentrarsi sui prossimi delicatissimi impegni: mercoledì la semifinale di ritorno di Coppa Cev contro Roeselare al PalabancaSport (i biancorossi dovranno vincere 3-0 o 3-1 e poi giocarsi tutto al golden set) e domenica 19 marzo gara 1 dei quarti di finale playoff scudetto, con Piacenza che sfiderà in trasferta Modena (che ha chiuso al terzo posto la regular season) nel derby dal sapore tutto emiliano.

