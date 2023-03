Lo splendido e attesissimo successo del Piacenza sul Mantova, la sconfitta interna contro la Recanatese del Fiorenzuola, la volata finale che rende i campionati dilettantistici sempre più entusiasmanti.

È ricchissimo anche questa sera il menu di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati e da Giulia Urbani, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Per i biancorossi, comunque ancora ultimi nel Girone A, una vittoria convincente per 4-2, che mantiene i ragazzi di mister Matteo Abbate in corsa per la salvezza.

Nel Girone B, sabato i rossoneri, invece, hanno ceduto in casa per 1-0, allungando la serie nera che sta caratterizzando tutto il 2023.

Ospiti in studio, questa sera, il centrocampista del Piacenza Kazim Suljic e l’allenatore del Fiorenzuola Luca Tabbiani.

Nella seconda parte, spazio come sempre al calcio dilettanti, con le squadre piacentine impegnate nei campionati dall’Eccellenza alla Terza categoria, con una domenica ricca di gol e sorprese.

