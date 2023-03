Tabbiani a Zona Calcio: “Momento no, ci rialzeremo”. Suljic: “Lotteremo sempre”

Un Fiorenzuola diverso, in campo senza il collaudato 4-3-3? Non lo vedremo in campo contro la Carrarese, ma mister Luca Tabbiani sta infatti studiando qualche soluzione differente dal solito per invertire il trend negativo dell’ultimo periodo.

L’allenatore rossonero, intervenuto a Zona Calcio, non ha nascosto la delusione per la sconfitta interna con la Recanatese: “Una brutta partita da entrambe le parti, vissuta su un episodio del calcio d’angolo che ha portato loro in vantaggio. Il nostro primo tempo è stato sottotono, poi abbiamo reagito nella ripresa, ma ci rendiamo conto che è un momento difficile, dobbiamo alzare l’attenzione ai piccoli dettagli che in un determinato momento della stagione diventano fondamentali”.

Mancheranno, tra gli altri, anche Currarino e Morello, ma il mister non vuole alibi, “anche se con tanti giocatori fuori non possiamo fare gli allenamenti come vorremmo, penso che nove elementi fuori creerebbero problemi a qualsiasi squadra. Cambiare modulo? Quello che stiamo notando in questo momento è che a livello difensivo stiamo comunque tenendo bene, sicuramente dobbiamo migliorare davanti per segnare di più, ma le occasioni da gol le abbiamo create. Andremo a Carrara con diverse soluzioni, abbiamo lavorato su due possibili moduli da utilizzare, però adesso i ragazzi hanno bisogno di certezze”. Obiettivo principale rimane la salvezza, “che non è acquisita, se ne sono viste di tutti i colori nel calcio, però dopo il girone d’andata non stiamo facendo il girone di ritorno che volevamo anche se la nostra realtà debba sempre festeggiare la salvezza, che è l’obiettivo principale, mentre un eventuale playoff sarebbe un sogno. I mugugni allo stadio? I ragazzi stanno soffrendo questa situazione e vanno aiutati nei momenti di difficoltà, hanno qualità importanti e le hanno dimostrate, purtroppo il campo di Fiorenzuola non ci aiuta”.

Ospite del programma condotto da Michele Rancati e Giulia Urbani anche Cazim Suljic, il centrocampista del Piacenza ha giocato la sua miglior partita contro il Mantova e crede nella salvezza: “Mi sono sentito molto bene sul campo ieri e con i compagni abbiamo giocato un’ottima gara ribaltando lo 0-1 e ne siamo contenti. Stiamo facendo un buon lavoro con mister Abbate che si è integrato subito con la squadra, c’è voglia di salvarci e ci crediamo tanto, ora ogni partita sarà una finale e lotteremo sempre per vincere”.

Spazio infine al calcio dilettanti, con ospiti in studio il centrocampista dell’Agazzanese Dario Mastrototaro e il portiere della Castellana Fontana Filippo Castagnetti.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà