Bluenergy alla caccia della “remuntada-bis”: contro il Roeselare per volare in finale

“Si può fare!”.

La celebre frase di Gene Wilder nell’iconico “Frankestein Junior” di Mel Brooks dovrà echeggiare forte e chiara nella mente dei giocatori della Bluenergy Daiko Piacenza, chiamati questa sera a compiere una nuova impresa europea dopo quella messa a segno al ritorno dei quarti di finale contro Montpellier.

La squadra di Massimo Botti, archiviata la regular season di Superlega e con all’orizzonte i playoff scudetto, scenderà in campo alle 20.30 al PalabancaSport contro il Knack Roeselare per il secondo round delle semifinali di Coppa Cev, con la diretta del match trasmessa da Discovery Plus. Sfida senza appello per i biancorossi, i quali (dopo la netta sconfitta rimediata in Belgio una settimana fa) sono costretti a vincere 3-0 oppure 3-1 per poi giocarsi tutto al Golden Set al meglio dei 15 punti. In palio c’è la finalissima e Piacenza ha tutte le intenzioni – oltre che le carte in regola – per farcela.

Per passare al turno successivo, l’ultimo e più importante di questo cammino europeo, la Bluenergy Daiko dovrà giocare la classica “partita perfetta”.

Roeselare, compagine abituata a disputare ogni anno la Champions, è squadra di ben altra caratura rispetto a Montpellier: a differenza dei francesi – che a Piacenza si presentarono forti del 3-1 dell’andata ma al tempo stesso già certi che la contesa si sarebbe decisa al Golden Set – i ragazzi allenati da coach Vanmedegael partiranno subito a mille e con l’intenzione di chiudere i giochi il prima possibile. Del resto, le qualità ci sono tutte: dall’intelligente distribuzione di palla del regista ex Civitanova Stijn D’Hulst alla potenza dell’opposto argentino Kukartsev, passando per l’ottima correlazione muro-difesa. Insomma, una squadra di tutto rispetto e in grado di giocare una buona pallavolo ma le cui individualità non possono certo essere paragonate a quelle di Piacenza.

IL FATTORE SIMON – All’andata non era in campo e la sua assenza, tanto a muro quanto in attacco e a servizio, si è fatta sentire eccome. Smaltito il problema alla schiena che l’ha tenuto ai box nelle sfide successive alla conquista della Coppa Italia, il centrale Robertlandy Simon sarà in campo dal primo minuto per guidare i compagni – con il suo istinto da fuoriclasse e la sua mentalità vincente – verso la remuntada.

CERTEZZE RITROVATE – Il successo per 3-1 ai danni di Padova all’ultima di regular season ha restituito a Piacenza molte delle sue certezze. Su tutte la tenuta in ricezione (escludendo il secondo set della sfida contro i patavini) e la qualità a servizio. Ma al di là dell’aspetto tecnico a fare la differenza dovrà essere la tenuta mentale, come sottolineato dal direttore sportivo Alessandro Fei. “Siamo pronti a giocare una “maratona”. Determinante sarà la testa, l’atteggiamento con il quale approcceremo a questa sfida. Confidiamo in un PalabancaSport con tanto pubblico: il supporto dei nostri tifosi si rivelerà fondamentale”.