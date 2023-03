Bluenergy Daiko, rimonta a metà: Roeselare vince al golden set e va in finale di Cev

Il sogno europeo della Bluenergy Daiko Piacenza si ferma al termine della semifinale di ritorno contro i belgi del Roeselare. Dopo essere stata brava a ribaltare il 3-1 subito all’andata, vincendo questo secondo round per 3-0, la squadra di Botti perde il golden set 12-15 dicendo addio al sogno di arrivare in finale.

Se lo aggiudicano i biancorossi per 25-17 il primo set di Bluenergy Daiko Piacenza-Knack Roeselare, semifinale di ritorno di Coppa Cev. Piacenza è superlativa nel “mettere la museruola” al potentissimo opposto Kukartsev – la principale bocca di fuoco dei belgi – con un muro invalicabile eretto da Simon (per lui 5 punti di cui 3 blocks) esaltandosi poi in attacco con i colpi di Leal, Romanò e di un Brizard in versione bomber (4 punti e un ace a referto).

Bluenergy Daiko come un treno: vinto anche il secondo set 25-20. Sempre orchestrata dalla regia di Brizard, Piacenza martella fortissimo con Romanò (8 punti di cui 3 ace per l’opposto campione del mondo), concedendo poco o nulla agli attaccanti avversari, a corto di soluzioni di fronte ad una seconda linea – gestita alla grande da Lucarelli e Scanferla – che non lascia filtrare uno spiffero.

La salita iniziale, il recupero in pianura e infine la volata in discesa. Per la Bluenergy Daiko il terzo set (chiuso 25-21) è alla stregua di una corsa ciclistica, dove alla fine a prevalere è il grande carattere della squadra di Masssimo Botti. Sotto 7-4, i biancorossi si lanciano in una rimonta che si concretizza nel cuore del parziale, con gli ace del 13-11 e del 16-14 di Simon e Romanò, ma soprattutto nel finale, quando Roeselare – dopo essere nuovamente fuggita sul 19-20 – viene riacciuffata dai due ace di Brizard e da un doppio muro di Leal. La remuntada è completata: si va al golden set.

GOLDEN SET – Nel parziale che conta Piacenza parte avanti 3-1 con Leal, è sempre lui a regalare il 6-3. Roeselare si rifà sotto e pareggia 6-6 con due errori in attacco del martello brasiliano. I belgi a questo punto mettono il turbo e scappano 8-10, Piacenza trova il 10-10 ma Roeselare fugge di nuovo murando Romanò e attaccando il 10-12. L’ace di Rotty del 10-13 annichilisce il palazzetto, Lucarelli accorcia e un errore in battuta dei belgi porta Piacenza sul 12-14. La battuta in rete di Simon fa scorrere i titoli di coda sul match. Roeselare vince 12-15 il golden set e fa in finale.