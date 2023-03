Il Pordenone mette alla prova la voglia di salvezza del Piace: fischio d’inizio alle 18.00

Il Piacenza di mister Matteo Abbate fa visita alla corazzata Pordenone nel turno infrasettimanale valido per la 32esima giornata del Girone A di Serie C: fischio d’inizio alle 18.00.

L’ennesima gara da non fallire per i biancorossi, ancora ultimi in classifica, ma rilanciati nella corsa ai play out dal successo di domenica scorsa sul Mantova.

La formazione dovrebbe ricalcare proprio quella di tre giorni fa, con Rinaldi che rientra in porta dopo la squalifica, Munari esterno di destra al posto di Parini e il confermatissimo tandem d’attacco Cesarini-Morra.

Tra i locali, terzi in classifica, in campo l’ex biancorosso Dubickas.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Pirrello, Ajeti, Benedetti; Torrasi, Burrai, Pinato; Zammarini; Palombi, Dubickas. (Martinez, Giust, Andreoni, Giorico, Maset, Gucher, Magnaghi, Edera, Piscopo, La Rosa, Negro, Ingrosso, Destito, Deli, Candellone, Bassoli). All.: Stefani.

PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Accardi, Masetti, Zanandrea; Munari, Sulijc, Giorno, Gonzi, Rizza; Cesarini, Morra. (Nocchi, Tintori, Cosenza, Capoferri, Parisi, Palazzolo, Chierico, Plescia, Luppi, Vianni, Zunno). All.: Abbate.

Arbitro: Pezzopane de L’Aquila